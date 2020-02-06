Фреймут уперше показала обличчя молодшої доньки

Телеведуча Оля Фреймут ретельно оберігає двох молодших дітей від уваги загалу. Сина Валерія і дочку Євдокію вона майже не показує у мережі, особливо з обличчя.

Але раптом Оля виклала фото з 2-річною донею.

Вочевидь, Фреймут таким чином вирішила пояснити, що саме молодша донечка прикрасила обкладинку її нової книги про материнство.

"Моя Євдокія", - підписала світлину телеведуча

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А це книга, яку Оля випустила у власному видавництві

Сину Олі Фреймут і Володимира Локотка, Валерію три роки, і його обличчя батьки поки приховують від загалу.

Оля з сином Валерієм

Зате старша дочка Олі від британця Злата Мітчелл - доволі самостійна дівчина, яка активно веде свій Instagram.

Січневі канікули Злата провела у Лос-Анджелесі на навчанні

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