Фреймут уперше показала обличчя молодшої доньки

Четвер, 6 лютого 2020, 11:45

Телеведуча Оля Фреймут ретельно оберігає двох молодших дітей від уваги загалу. Сина Валерія і дочку Євдокію вона майже не показує у мережі, особливо з обличчя.

Але раптом Оля виклала фото з 2-річною донею.

Вочевидь, Фреймут таким чином вирішила пояснити, що саме молодша донечка прикрасила обкладинку її нової книги про материнство.

 
"Моя Євдокія", - підписала світлину телеведуча
 
А це книга, яку Оля випустила у власному видавництві 

Сину Олі Фреймут і Володимира Локотка, Валерію три роки, і його обличчя батьки поки приховують від загалу. 

 
Оля з сином Валерієм 

Зате старша дочка Олі від британця Злата Мітчелл - доволі самостійна дівчина, яка активно веде свій Instagram.

 
Січневі канікули Злата провела у Лос-Анджелесі на навчанні 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Доларова мільйонерка Фреймут згадала, як дочка саджала коноплю

13-річна донька Фреймут показала, як тусить і танцює в одязі власного дизайну

3-річний син зняв Фреймут із чоловіком на килимі

Ділова крихітка: Фреймут показала, як її 1,5-річна доця збирається в садочок

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів