Фреймут уперше показала обличчя молодшої доньки
Телеведуча Оля Фреймут ретельно оберігає двох молодших дітей від уваги загалу. Сина Валерія і дочку Євдокію вона майже не показує у мережі, особливо з обличчя.
Але раптом Оля виклала фото з 2-річною донею.
Вочевидь, Фреймут таким чином вирішила пояснити, що саме молодша донечка прикрасила обкладинку її нової книги про материнство.
Сину Олі Фреймут і Володимира Локотка, Валерію три роки, і його обличчя батьки поки приховують від загалу.
Зате старша дочка Олі від британця Злата Мітчелл - доволі самостійна дівчина, яка активно веде свій Instagram.
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