Тодоренко в ошийнику та боді постібалася зі свого другого місця у рейтингу Forbes

Четвер, 21 листопада 2019, 15:33

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка останнім часом збирає усілякі нагороди, покепкувала з того, що російський Forbes помістив її на друге місце у рейтингу найдорожчих блогерів.

За даними видання, багатшою за Тодоренко є лише Ксенія Собчак.

Але Регіна не згодна з цифрою, яку нарахували експерти, тому постібалася з них у своєму Instagram.

"На першому місці Ксенія Собчак - 1 600 000 $. На другому місці - я зі своїми 860 000 $. Ну що ж, раз так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація. Від такої вражаючої інформації я аж згадала, як пришвартовую свою 30-метрову яхту поруч із яхтою Ксенії Анатоліївни У СВОЄМУ СНІ", - написала телеведуча і виклала гаряче фото себе у чорному боді та зі шкіряним ошийником.

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#слухи #Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram . На первом месте @xenia_sobchak - 1 600 000 $ На втором месте - я со своими 860 000 $ . 💪🏻💪🏻💪🏻 Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes ) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками ) ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @orlovaphotographer Куртка - @izzy.moscow

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 20 Ноя 2019 в 6:00 PST

 
Скільки ж насправді вона коштує, Тодоренко не оголосила

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Тодоренко зізналася, що здивувати її можна лише другими пологами

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