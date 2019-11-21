Тодоренко в ошийнику та боді постібалася зі свого другого місця у рейтингу Forbes
Телеведуча Регіна Тодоренко, яка останнім часом збирає усілякі нагороди, покепкувала з того, що російський Forbes помістив її на друге місце у рейтингу найдорожчих блогерів.
За даними видання, багатшою за Тодоренко є лише Ксенія Собчак.
Але Регіна не згодна з цифрою, яку нарахували експерти, тому постібалася з них у своєму Instagram.
"На першому місці Ксенія Собчак - 1 600 000 $. На другому місці - я зі своїми 860 000 $. Ну що ж, раз так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація. Від такої вражаючої інформації я аж згадала, як пришвартовую свою 30-метрову яхту поруч із яхтою Ксенії Анатоліївни У СВОЄМУ СНІ", - написала телеведуча і виклала гаряче фото себе у чорному боді та зі шкіряним ошийником.
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#слухи #Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров #instagram . На первом месте @xenia_sobchak - 1 600 000 $ На втором месте - я со своими 860 000 $ . 💪🏻💪🏻💪🏻 Ну, что ж , раз так пишут , значит, так и есть. Отличная мотивация😉 От такой ошеломительной информации я аж вспомнила , как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ 😆😁😆😆😁. Ну, погоди , #Forbes ) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками ) ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @orlovaphotographer Куртка - @izzy.moscow
Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Тодоренко зізналася, що здивувати її можна лише другими пологами.