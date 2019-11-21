Тодоренко в ошийнику та боді постібалася зі свого другого місця у рейтингу Forbes

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка останнім часом збирає усілякі нагороди, покепкувала з того, що російський Forbes помістив її на друге місце у рейтингу найдорожчих блогерів.

За даними видання, багатшою за Тодоренко є лише Ксенія Собчак.

Але Регіна не згодна з цифрою, яку нарахували експерти, тому постібалася з них у своєму Instagram.

"На першому місці Ксенія Собчак - 1 600 000 $. На другому місці - я зі своїми 860 000 $. Ну що ж, раз так пишуть, значить, так і є. Відмінна мотивація. Від такої вражаючої інформації я аж згадала, як пришвартовую свою 30-метрову яхту поруч із яхтою Ксенії Анатоліївни У СВОЄМУ СНІ", - написала телеведуча і виклала гаряче фото себе у чорному боді та зі шкіряним ошийником.

Скільки ж насправді вона коштує, Тодоренко не оголосила

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Тодоренко зізналася, що здивувати її можна лише другими пологами.