Враження та діаманти: Огнєвіч, Бабкін і Матвієнко радять, що дарувати на День закоханих

Найкращий подарунок на День святого Валентина – це приємні емоції. Принаймні так вважають зірки шоубізу, спираючись на власний досвід.

Але дехто все-таки дарує коханим не лише враження, а й цілком матеріальні речі.

Ми запитали Злату Огнєвіч, Монро, Сергія Бабкіна, Катерину Бужинську, Тоню Матвієнко, Артема Гагаріна та Валерія Харчишина про те, що, на їхню думку, найкраще дарувати своїй половинці у День закоханих.

"Найкращий подарунок - це емоції! Тому подаруйте своєму коханому спільну поїздку в екзотичну країну або на один із відомих рок-фестів, які проходять влітку. А якщо він любить екстрім - тут взагалі нескінченні можливості для фантазії. Стрибки з парашутом, водний спорт, рафтинг або банджі-джампінг", - радить Огнєвіч.

"Я дуже люблю джаз, і мені дарували поїздку на джазовий фестиваль в Європі. Це було незабутньо!", - додає Злата.

"Оскільки ми з Арсеном - сім'я артистів, в цей день у нас зазвичай гастролі або виступи. Менше з тим, Арсен ніколи не забуває про свіжі квіти. А якщо вдається побути разом, я полюбляю робити сюрпризи. Можу піти у справах, проте, залишу на дзеркалі слід поцілунку з надписом помадою "Я тебе кохаю", - поділилася Тоня Матвієнко.

"Кожного року готую щось нове. А одного разу навіть навідалася до Арсена в тур, без попередження. Вирахувала, в якому готелі він зупинився, тишком-нишком пробралася до кімнати з тарілкою його улюбленого салату "оселедець під шубою". І як ні в чому не бувало, сіла біля нього на ліжко, поки він оговтувався від несподіванки, і почала годувати його з ложечки", - згадала співачка.

"Для мене найкращий подарунок - це подорожі, емоції, враження від нових країн. Я дуже люблю подорожувати в лютому, так як це не сезон в Європі, тому ми, можна сказати, трохи раніше відсвяткували День святого Валентина на Сицилії", - зазначила Катя Бужинська.

"Я вважаю, що дарувати емоції і любов потрібно щодня. Я, наприклад, спекла класний пряник у вигляді серця. Душевно, та й чоловік любить солодке. Дарувати банальні речі - одеколон або одяг не хочеться. Можна зробити цікаве відео, де ви удвох в різних країнах. Мені здається, це буде приємно", - зауважила Бужинська.

"А найоригінальніший подарунок для мене був шість років тому, коли ми з моїм чоловіком Дімою тільки познайомилися, він мене поставив перед фактом, що ми летимо на Мальдіви. Там у нас і сталася заручини, це був найрозкішніший подарунок", - згадала співачка

"Подаруйте своїй половинці квитки в театр, наприклад в Дикий, або на лекцію, майстер-клас, в планетарій або на екскурсію по вашому місту. Даруйте живі, справжні враження і емоції, хоча я не проти і діамантів :)" - зізналася травесті-діва і телеведуча Монро.

"А найоригінальніший подарунок я отримала п'ять років тому поштою. Це був лист від шанувальника, написаний від руки. Ми так вживу і не зустрілися. Він як раптово з'явився, так і зник, залишивши після себе гігабайти інтернет-листування", - зізналася вона.

"Завжди говорив і продовжую стверджувати, що найголовніше - це емоції, адже подарувати телефон або іншу дрібничку може хто завгодно. Тим більше, з часом цей телефон в будь-якому випадку вийде з моди. А ось справжні яскраві емоції залишаються в пам'яті надовго! Поруч з цими приємними спогадами будеш і ти", - упевнений учасник "Кварталу 95" Артем Гагарін.

"Колись я подарував дружині дорогу прикрасу Swarovski, на той момент для мене це було за ціною як найдорожча каблучка від Tiffani, яку я не міг собі дозволити. Але я знайшов можливість зробити цей подарунок. Тепер вже у нас є традиція - на 14 лютого я їй завжди дарую Swarovski. У нас вже величезна колекція, але щоразу вона згадує ту найперше прикрасу і ті найперші емоції.

"Ще на самому початку нашого спільного шляху, коли все тільки починалося в наш перший День святого Валентина, ми практично одночасно один одному сказали, прямо в один голос: "Давай повінчаємося!". І відразу ж відповіли: "Так, давай!". Це був найкрутіший і найоригінальніший подарунок за все моє життя", - згадав співак та актор Сергій Бабкін.

"Цілий день говорити "люблю тебе", обіймати, цілувати, можна що-небудь приготувати смачненьке, постаратися і здивувати. Тим більше, що у мене є ще моя маленька дівчинка. Тому і Снєжка і Веська, вони в цей день для нас, хлопчиків, королеви. Взагалі кожен день, просто в цей день більше, ніж зазвичай, ми обсипає їх компліментами, допомагаємо, і робимо так, що б вони в цей день літали в хмарах, просто парили в повітрі (посміхається)", - розказав артист.

"Це може бути все, що завгодно. Мені здається, що подарунок не обов'язково має бути якимось романтичним, тут не в романтиці справа, а в увазі, тому що це дійсно людина, яку ти кохаєш найбільше у світі. Так, може треба було б де-небудь підслухати, підглянути, що вона там шукає в Інтернеті, або десь з кимось розмовляла, що б їй хотілося, запам'ятати ось так. Це може бути все, що завгодно: який-небудь обладнаний фен, курточка, взуття, аксесуар, шпилька, брошка, ланцюжок, перстень. Ви повинні бути перш за все впевнені, що це їй сподобається!", - вважає Сергій

"Найкращим подарунком на День святого Валентина вважаю квиток на класний концерт. Точніше – пару квитків. У цьому році, наприклад, у Києві буде багато цікавих подій: довгоочікуваний виступ гурту "Крихітка", спільний концерт Скрябіна і Другої ріки у Стереоплазі або Cirque du Soleil у Палаці спорту. Головне, щоби ваша друга половинка під час концерту не перемкнула увагу на артистів на сцені і не забула про вас поруч", - поділився блогер і фронтмен гурту NRavitsa Planet Іван Марунич.

"Ще один варіант – зробити день вражень. Якщо катання на зорбі та баггі вже не видається оригінальним, можна влаштувати катання на мопедах. Узяти в оренду та проїхати по нових місцях, де раніше не бували. Погода у цьому році сприяє. Як там далі складуться ваші стосунки невідомо, але вас будуть згадувати, як дилера мопедних вражень", - порадив Ваня.

"14 лютого - відмінний привід зібратися на вечірці або на концерті, щоби відірватися з коханою людиною. Зрештою, музика, яку ви слухаєте, найчастіше - об'єднуючий фактор. Я не можу уявити щасливу пару, у якої немає "своїх" пісень або навіть гімнів їх відносин", - зазначив фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, який у День закоханий якраз співатиме на концерті #ПРОЛЮБОВ.

До речі, якщо ви досі не спланували вечір 14-го лютого, ми підготували для вас афішу культурних події у столиці, на які можна зводити свою половинку.