Молодий коханий показав Седокову без спідниці з нагоди її 37-річчя
16-го грудня співачці і багатодітній мамі Ганні Седоковій виповнилося 37. Іменинниця вирішила не писати багато слів з цієї нагоди, а просто подякувала долі.
А от її коханий, 27-річний баскетболіст Яніс Тімма присвятив Ані зворушливий пост в Instagram та показав її у пікантному вигляді.
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Сегодня у меня День Рождения 🥳 И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо ❤️ За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 Photo @ph_vanushkina Style @artur.nersesyan Make/Hair @makemekatya ♥️
"З Днем народження, моя кохана! Не забудь запалити свічки та загадати бажання! Це може бути будь-що, але не загадуй, щоби я кохав тебе, ще більше. Тому що це вже майже неможливо. Ще раз – з Днем народження, моє справжнє кохання", - написав Тімма.
Нагадаємо, нещодавно Аня натякнула на те, що вагітна від Тімми.
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