Молодий коханий показав Седокову без спідниці з нагоди її 37-річчя

16-го грудня співачці і багатодітній мамі Ганні Седоковій виповнилося 37. Іменинниця вирішила не писати багато слів з цієї нагоди, а просто подякувала долі.

А от її коханий, 27-річний баскетболіст Яніс Тімма присвятив Ані зворушливий пост в Instagram та показав її у пікантному вигляді.

"З Днем народження, моя кохана! Не забудь запалити свічки та загадати бажання! Це може бути будь-що, але не загадуй, щоби я кохав тебе, ще більше. Тому що це вже майже неможливо. Ще раз – з Днем народження, моє справжнє кохання", - написав Тімма.

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Нагадаємо, нещодавно Аня натякнула на те, що вагітна від Тімми.

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