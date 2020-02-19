Femme Fatale Бужинська знялася у целофані та з гігантським рудим начосом

Співачка Катерина Бужинська вкотре здивувала незвичним образом, у якому знялася заради презентації нової пісні.

З гігантським рудим начосом та в екстравагантному вбранні Катя позувала, щоби зобразити фатальну жінку.

Трек під назвою "Танго - Femme Fatale" співачка присвятила коханню, яке окрилює.

Бужинська шокувала своїм дивним образом

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"Напередодні весни завжди хочеться нових емоцій, відчути себе в іншому образі. Самій подивитися на себе інакше і дати можливість іншим побачити твої нові грані, розкритися з нової сторони. Не дарма кажуть, що наш зовнішній вигляд часто зумовлює деякі події нашого життя. Тому саме цей темпераментний образ максимально розкриває характер моєї нової спекотної пісні", - пояснила Бужинська.

От тільки цей образ більше підійшов би до початку осені, а не весни

Як зізналася Катерина, в її житті була така любов, коли вона була на межі і готова була втратити себе заради бажаного чоловіка, але все ж вчасно зрозуміла, що потрібно тримати баланс і не розчинятися в іншому без залишку.

Як вам руда Катя?

Нагадаємо, новорічні канікули Бужинська з родиною провела у Домінікані.

Фото надані пресслужбою