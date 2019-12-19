"Золота дівчинка" Бужинська пожалілася Зеленському на травму через погані дороги
Четвер, 19 грудня 2019, 13:00
Співачка Катя Бужинська показала в мережі свій новорічний лук.
Артистка обрала золоту мінісукню на кшталт тої, у якій нещодавно знялася російська супермодель Ірина Шейк.
У коментарях колеги розхвалили "золоту дівчинку" Катю.
А два дні тому Бужинська травмувала шию через погані дороги на шляху до Кривого Рогу. З цієї нагоди вона записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, у серпні Бужиснька відсвяткувала 40-річчя у Греції.
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