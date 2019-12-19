"Золота дівчинка" Бужинська пожалілася Зеленському на травму через погані дороги

Співачка Катя Бужинська показала в мережі свій новорічний лук.

Артистка обрала золоту мінісукню на кшталт тої, у якій нещодавно знялася російська супермодель Ірина Шейк.

У коментарях колеги розхвалили "золоту дівчинку" Катю.

"Катюсік, це щось шедевральне! Вау! Розкішна супер-красуня!" - написала Ольга Сумська під фото



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"Чудовий образ й у вимирі світових тенденцій!" - зазначила Влада Литовченко та прикріпила фото Ірини Шейк

А два дні тому Бужинська травмувала шию через погані дороги на шляху до Кривого Рогу. З цієї нагоди вона записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у серпні Бужиснька відсвяткувала 40-річчя у Греції.

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