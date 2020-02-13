"Ями на дорогах, ями": Нікітюк подалася в співачки та представила першу пісню. АУДІО
Телеведуча Леся Нікітюк вирішила більше не марнувати свій вокал на караоке, а податися у справжні співачки. Вона представила дебютну композицію та анонсувала цілий альбом.
Про це вона оголосила в Instagram.
Лесин потенційний хіт зветься "Ями". Він присвячений її телепроєктові, а ще тим, завдяки кому цих самих ям не бракує на українських дорогах.
"...Спасибі, Укравтодор! Без вас би точно пісні не було", - заявила Нікітюк.
Музику написав Руслан Квінта, а слова - TAYANNA. "Ями" та ще вісім композицій складуть перший Лесин альбом, назву якого вона поки не розкриває.
Нагадаємо, телезірка нещодавно розказала про те, як у школі була жертвою булінгу.
Фото з Instagram Нікітюк, відео з YouTube
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Різатдінова в панчішках, Камінська у мереживі та срібна Нікітюк знялися для календаря XXL
Танці на столі та цілунок Полякової: Нікітюк гучно відзначила 32-річчя