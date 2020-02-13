"Ями на дорогах, ями": Нікітюк подалася в співачки та представила першу пісню. АУДІО

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила більше не марнувати свій вокал на караоке, а податися у справжні співачки. Вона представила дебютну композицію та анонсувала цілий альбом.

Про це вона оголосила в Instagram.

"Ну, і де моя "Греммі"!?", - неначе питає нас Леся

Лесин потенційний хіт зветься "Ями". Він присвячений її телепроєктові, а ще тим, завдяки кому цих самих ям не бракує на українських дорогах.

"...Спасибі, Укравтодор! Без вас би точно пісні не було", - заявила Нікітюк.

Музику написав Руслан Квінта, а слова - TAYANNA. "Ями" та ще вісім композицій складуть перший Лесин альбом, назву якого вона поки не розкриває.

Нагадаємо, телезірка нещодавно розказала про те, як у школі була жертвою булінгу.

Фото з Instagram Нікітюк, відео з YouTube

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