Скільки в Лесі сантиметрів: Нікітюк докладно розказала про свої параметри

18 лютого 2020, 10:30

Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що їй набридло постійно чути від людей, яка вона висока. Білявка вирішила розставити крапки над "і" та офіційно оголосити всі свої параметри.

Вона написала про це в Instagram.

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My secret 🍓 Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год😁) мне говорят одну и ту же фразу!! - Ого! Вы такая высокая😲 Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! -Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см) -длина ноги от бедра 110 см -размер ноги (40,41) -объём груди 90, -талия 68, -бёдра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра😆😈❤️ Foto @vicoolyasaida

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 17 Фев 2020 в 8:26 PST

Нагадаємо, Леся не приховує, що просто обожнює своє тіло, хай і живіт у неї не прокачаний. У їжі вона себе не обмежує, але утримується від "хліба, жирного і конхфет".

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