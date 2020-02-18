Скільки в Лесі сантиметрів: Нікітюк докладно розказала про свої параметри
Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що їй набридло постійно чути від людей, яка вона висока. Білявка вирішила розставити крапки над "і" та офіційно оголосити всі свої параметри.
Вона написала про це в Instagram.
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My secret 🍓 Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год😁) мне говорят одну и ту же фразу!! - Ого! Вы такая высокая😲 Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! -Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см) -длина ноги от бедра 110 см -размер ноги (40,41) -объём груди 90, -талия 68, -бёдра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра😆😈❤️ Foto @vicoolyasaida
Нагадаємо, Леся не приховує, що просто обожнює своє тіло, хай і живіт у неї не прокачаний. У їжі вона себе не обмежує, але утримується від "хліба, жирного і конхфет".
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