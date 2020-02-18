Скільки в Лесі сантиметрів: Нікітюк докладно розказала про свої параметри

Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що їй набридло постійно чути від людей, яка вона висока. Білявка вирішила розставити крапки над "і" та офіційно оголосити всі свої параметри.

Вона написала про це в Instagram.

Нагадаємо, Леся не приховує, що просто обожнює своє тіло, хай і живіт у неї не прокачаний. У їжі вона себе не обмежує, але утримується від "хліба, жирного і конхфет".

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