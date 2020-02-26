Чемпіонка Кейт: жінка принца Вільяма в кросівках за $38 повчилася тхеквондо

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон - жіночка дуже спортивна. Вона вкотре довела це, відвідавши захід SportsAid у Олімпійському парку в Стредфорді.

38-річна Кетрін побігала (ну, вдала, ніби бігає) та опанувала кілька рухів тхеквондо (вийшло досить войовничо).

Міддлтон не стала вбиратися у спортивний костюм, вочевидь, їй було достатньо зручно в кюлотах Zara. Але кросівки вділа, причому більш ніж демократичні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 26 Фев 2020 в 6:14 PST

Як пише The Daily Mail, продаються такі у Marks & Spencer і коштують 38 доларів.

Як відомо, в принципі Кетрін може займатися спортом і у взутті на танкетці. А якось вона грала у хокей на вже чималому терміні вагітності.

Нагадаємо, активний спосіб життя, як для своїх 93 років, веде і Її Величність Єлизавета. Вона досі катається верхи.

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