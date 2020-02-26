Чемпіонка Кейт: жінка принца Вільяма в кросівках за $38 повчилася тхеквондо
Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон - жіночка дуже спортивна. Вона вкотре довела це, відвідавши захід SportsAid у Олімпійському парку в Стредфорді.
38-річна Кетрін побігала (ну, вдала, ніби бігає) та опанувала кілька рухів тхеквондо (вийшло досить войовничо).
Міддлтон не стала вбиратися у спортивний костюм, вочевидь, їй було достатньо зручно в кюлотах Zara. Але кросівки вділа, причому більш ніж демократичні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Як пише The Daily Mail, продаються такі у Marks & Spencer і коштують 38 доларів.
Як відомо, в принципі Кетрін може займатися спортом і у взутті на танкетці. А якось вона грала у хокей на вже чималому терміні вагітності.
Kate Middleton showed off her sporty side at a SportsAid event today#Queen #Royals #PrinceWilliam #DukeofSussex #DuchessOfSussex #SussexRoyal #RoyalFamily #Royal #KateMiddleton #PrinceHarry #PrinceGeorge #PrinceLouis #MeghanMarkle pic.twitter.com/chu4WrDI9c— HELLO! India (@HELLOmagIndia) February 26, 2020
Нагадаємо, активний спосіб життя, як для своїх 93 років, веде і Її Величність Єлизавета. Вона досі катається верхи.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: