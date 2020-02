Як Кейт Міддлтон у старих чоботях до худоби ходила

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон укотре доводить, що вона - жіночка акуратна та заощадлива. Улюблені чоботи герцогині, яким уже років дванадцять, знову здійснили офіційний вихід на публіку і виглядають як нові.

Кетрін відвідала контактний зоопарк-ферму в Північній Ірландії. Вона продовжує спілкуватися з родинами, де є маленькі діти, і проводити своє опитування.

До слова, курточка на Міддлтон теж не нова. Вона надягала її торік.

