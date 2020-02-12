Як Кейт Міддлтон у старих чоботях до худоби ходила
Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон укотре доводить, що вона - жіночка акуратна та заощадлива. Улюблені чоботи герцогині, яким уже років дванадцять, знову здійснили офіційний вихід на публіку і виглядають як нові.
Кетрін відвідала контактний зоопарк-ферму в Північній Ірландії. Вона продовжує спілкуватися з родинами, де є маленькі діти, і проводити своє опитування.
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До слова, курточка на Міддлтон теж не нова. Вона надягала її торік.
Catherine, Duchess of Cambridge visits at The Ark Open Farm in Newtownards, Northern Ireland. #royal #KateMiddleton #DuchessofCambridge #duchesskate pic.twitter.com/1TarnxNZVT— Mark Cuthbert (@markacuthbert) February 12, 2020
Як відомо, мамі трьох дітей вдалося зберегти струнку фігурку, і вона з легкістю влазить у свої "довагітні" вбрання.
Нагадаємо, нещодавно Кейт зізналася, що принц Вільям більше не хоче дітей.
Фото з Instagram Кенсингтонського палацу та Twitter фотографа Марка Катберта
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