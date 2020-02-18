Сестра Меган Маркл звинуватила її в заздрощах "красуні Кейт": Вона ніколи з нею не зрівняється

Старша сестра герцогині Сассекської Меган Маркл, Саманта вважає, що та заздрить своїй невістці Кейт Міддлтон.

Жіночка навіть припускає, що "Мегзіт" спеціально підгадали під день народження дружини принца Вільяма, щоби зіпсувати свято.

Про це Саманта, відома своєю "любов'ю" до молодшої сестри, поговорила з виданням Daily Star.

Саманта - старша сестра Меган по батькові

"Сумно, що вона зробила це на день народження Кейт - я вважаю, вона заздрила красуні Кейт. Вона ніколи з нею не зрівняється, Кейт - кумир!", - зазначила Маркл-старша.

Саманта захоплюється Міддлтон, зокрема її вражає те, як герцогиня може змусити 200-долларову сукню виглядати на собі на 2 мільйони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 13 Июл 2019 в 8:19 PDT

На думку жінки, Меган своєю поведінкою цілком заслужила негативне ставлення до себе публіки.

"Якби вона була розумна, то стала би справжнім філантропом, приносила би світу користь, зокрема займалася би проблемою бідності та поставала би в вигідному світлі...Вона ж надто привертала до себе увагу витрачанням грошей на розкоші, і навіть говорячи на тему голоду в Африці, все одно закінчила інтерв'ю своїм тяжким королівським життям", - пояснила Саманта.

"Вона створила ці наслідки своїми діями та байдужістю", - додала жінка.

А ще Саманта вважає, що Меган виявила зневагу до королівської родини, коли ще до "Мегзіта" почала домовлятися про співпрацю з Disney, озвучку мультиків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 10 Ноя 2019 в 5:25 PST

"Це як зраджувати чоловіка і роздавати свій телефон, домовляючись про побачення, коли ще не розлучилася", - пояснила вона.

Нагадаємо, Саманта Маркл образилася на сестру ще тоді, коли не отримала запрошення на королівське весілля. Жінка, яка хворіє на розсіяний склероз та пересувається в інвалідному візку, намагалася прорватися в Кенсингтонський палац, але охорона її не впустила.

Як відомо, не надто високої думки про Меган Маркл і її старший брат. Він називав її "фальшивкою", яка вдає з себе принцесу Діану.

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