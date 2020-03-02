Лобода в масці на тлі зачиненого Лувра закликала пам'ятати про гігієну

Співачка Світлана Лобода не з тих, хто відмовляється від подорожей, боячись коронавірусу. Вона гайнула до Парижа, але розгулює французькою столицею в захисній масці.

Себе на тлі Лувра, який закрили для відвідувачів, Свєта показала в Instagram.

"Лувр закрили. Дедалі тривожніші щоденні новини", - написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 2 Мар 2020 в 3:49 PST

"Друзі, якщо ви подорожуєте, почитайте про правила профілактики, про безпеку в літаках, про маски, санітайзери. Сьогодні все це має величезне значення і може вберегти вас від неприємних наслідків. Гігієна!!!! Це наше все", - наголосила Лобода, закликавши всіх берегти себе.

Нагадаємо, раніше респіратором уже "озброїлася" Тіна Кароль.

Фото з Instagram Лободи