Молодша доня Сумської відзначила повноліття, а старша оголила вагітний живіт

Актриса Ольга Сумська постійно тішиться у мережі двома своїми доньками – молодшою Ганною Борисюк і старшою Антоніною Паперною. А зараз у неї є для цього кілька приводів.

По-перше, Тоня чекає на другу дитину, а, по-друге, Ані виповнилося 18, і вона помітно подорослішала, змінилася і наробила красивих фото.

"Ганнуся, Доцюня, Анюсік, наше рідненьке сонечко!❤ Ось і настав твій день повноліття! Любимо тебе, віримо в тебе і бажаємо зустріти добрих, розумних людей в житті! Будь щасливою, будь сміливою і наполегливою! З 18-літтям!" - привітала мама Оля 2-го березня свою донечку.

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Тим часом вагітна Тоня скаржиться у мережі на те, що її емоційний стан нині дуже нестабільний.

"Я можу заплакати від того, що вдома не виявилося яблука, і засміятися просто дивлячись у далечінь і згадуючи щось (з боку виглядає цей процес трішечки дивно 🙈) Кіно ... кіно я дивлюся виключно веселе і бажано з не дуже сильним смисловим навантаженням, а краще просто мультики", - написала Антоніна.

"У першу вагітність я набрала зовсім небагато (22 кілограммчиків, скромно так? 🙈). Зараз, маючи такий досвід, намагаюся обмежувати себе, особливо в солодкому, це моя ❤️, особливо взимку. Ну ось ніяк в похмуру погоду без шматочка шоколадки. Тому дзвінкий внутрішній голос, який наспівує фразу "тобі ж зараз можнооо", я намагаюся ігнорувати", - поділилася Тоня

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