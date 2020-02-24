Донька Сумської в російському глянці вперше показала обличчя її онуки
24 лютого 2020, 10:25
Донька актриси Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна з'явилася на обкладинці російського глянцю. Молодиця позувала разом зі своїм цивільним чоловіком Володимиром Ягличем та донькою, 2-річною Євою.
Обличчя дівчинки Тоня показала вперше.
Як відомо, дочка Сумської зі своєю сім'єю мешкає в Москві, але до Києва теж приїздить. Ольга співає онуці українських пісень та читає молитви.
Нагадаємо, нещодавно Антоніна розсекретила свою другу вагітність.
Фото з Instagram Hello!
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