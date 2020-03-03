Жінка Медведчука в куценьких шортах уперше підняла руку на людину. ВІДЕО

3 березня 2020, 15:45

Дружина очільника партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, Оксана Марченко вирішила підбадьорити своїх шанувальників черговим фітнес-відео.

46-річна телеведуча показала у Instagram своє тренування з боксу. Оксана зізналася, що їй було нелегко вперше вдарити людину, але тренер сам напросився.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья, когда-то это происходит с тобой впервые 😂😂😂... это случилось и со мной! 🙈 Бокс! 🎉 Когда я пришла на персональную тренировку, то предполагала все что угодно, только не это! Сначала я хотела отказаться. Но Магуди, мой тренер, был неумолим... Поначалу я даже не понимала, как могу поднять руку на человека 😂😂😂😂, у меня ничего не получалось, а потом мой тренер стал рычать 😜 и громко кричать "Just do it! Hit it hard!!!"... Ну, я ему и показала, что не нужно меня злить 😂😂😂😂. В процессе тренировки тренер не пострадал. #оксанамарченко #oksanamarchenko #зож #спорт #бокс #женскийбокс #justdoit

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 3 Мар 2020 в 1:00 PST

Нагадаємо, Марченко своїх підписників не лише мотивує на заняття спортом, але й виховує "їстівними" метафорами.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Медведчук розказав російському каналу, як пишається кумівством із Путіним

Дружина Медведчука заявила, що без російської мови українці стануть "плем'ям третього сорту"


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів