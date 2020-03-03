Жінка Медведчука в куценьких шортах уперше підняла руку на людину. ВІДЕО

Дружина очільника партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, Оксана Марченко вирішила підбадьорити своїх шанувальників черговим фітнес-відео.

46-річна телеведуча показала у Instagram своє тренування з боксу. Оксана зізналася, що їй було нелегко вперше вдарити людину, але тренер сам напросився.

Нагадаємо, Марченко своїх підписників не лише мотивує на заняття спортом, але й виховує "їстівними" метафорами.

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