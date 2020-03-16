Подкопаєва заявила, що після 40 чудес не буває, і показалася в купальнику

41-річна гімнастка та мати трьох дітей Лілія Подкопаєва поміркувала про вигляд після 40 років.

Спортсменка показалася на пляжі в купальнику та заявила, що чудес в її віці не буває.

"Все просто: їж погано - виглядаєш погано. Не тренуєшся - виглядаєш як людина, яка не тренується. Чудес після 40ка не буває - на генетику надійся, а сам не зівай. Бережіть себе", - написала Лілія.

У свої роки Подкопаєва дасть фору багатьом юним дівчатам

Як відомо, у вересні минулого року Лілія народила дочку Евеліну, яка стала її другою біологічною дитиною.

Під час вагітності спортсменка набрала всього лише 9 кілограмів, які, судячи з фото, вже давно скинула.