Подкопаєва без макіяжу показала паризьку романтику з чоловіком

П'ятниця, 3 січня 2020, 09:17

Гімнастка і віднедавна багатодітна мама Лілія Подкопаєва Новий рік зустрічала в Парижі разом зі своїм чоловіком Ігорем.

Подружжя, в якого восени народилася дочка, викроїло час на прогулянки містом та селфі з Ейфелевою вежею.

"У житті головне – співпасти: інтересами, думками, почуттями, бажаннями. Співпадайте!" - написала Ліля в Instagram та виклала кілька фото, в тому числі і без макіяжу.

 
Лілія з Ігорем влаштували собі романтичну відпустку в Парижі 
 
41-річна Подкопаєва може собі дозволити прогулянку містом без мейкапу 
 
А от у ресторан Ліля вже марафет навела 
 
До речі, не так давно гімнастка розказала, скільки кіло набрала під час вагітності 

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