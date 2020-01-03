Подкопаєва без макіяжу показала паризьку романтику з чоловіком

Гімнастка і віднедавна багатодітна мама Лілія Подкопаєва Новий рік зустрічала в Парижі разом зі своїм чоловіком Ігорем.

Подружжя, в якого восени народилася дочка, викроїло час на прогулянки містом та селфі з Ейфелевою вежею.

"У житті головне – співпасти: інтересами, думками, почуттями, бажаннями. Співпадайте!" - написала Ліля в Instagram та виклала кілька фото, в тому числі і без макіяжу.

Лілія з Ігорем влаштували собі романтичну відпустку в Парижі

41-річна Подкопаєва може собі дозволити прогулянку містом без мейкапу

А от у ресторан Ліля вже марафет навела

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