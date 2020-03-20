Потап у порожній залі заспівав про карантин. ВІДЕО

Карантин триває лише тиждень, а Потап уже встиг написати, виконати та навіть зняти кліп на пісню про нього.

Причому, шоумен уперше заспівав у порожньому залі.

Треком "Карантин" ПТП вирішив додати позитивної есенції в суспільство, оповите стресом і панікою.

"Keep your hands clean" (мийте руки) - співає Потап

"Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію - і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон" - зазначив Потап.

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