Новини з зіркового карантину: Хенкс розповів про самопочуття, Ельба натякнув, від кого заразився коронавірусом
Актори Том Хенкс та Ідріс Ельба, які захворіли на коронавірус, продовжують підтримувати зв'язок із шанувальниками через соцмережі.
Зірка "Саллі" розповів, як почувається. А зірка "Лютера" дав натяк щодо того, де, коли і від якої відомої людини він міг заразитися.
Схоже, це була перша леді Канади Софі Грегуар-Трюдо.
"Складно сказати, коли я підчепив хворобу або коли заразився COVID-19, складно сказати, коли. Скажу, що знаю, що я контактував (із вірусом) із 4-го березня", - розказав 47-річний Ельба в Twitter.
"Ось коли людина, чий результат виявився позитивним... саме тоді я з цією людиною контактував. Власне, я міг бути позитивним (мається на увазі зараженим вірусом) із 4-го березня, але складно сказати, коли саме я сконтактував із кимось із "короною", ви можете увійти в такий контакт будь-коли, але мені відомо, що в мене це було 4-го березня", - поділився актор.
March 17, 2020
Як пише The Daily Mail, 4-го березня Ідріс Ельба та Софі Грегуар-Трюдо були на одному благодійному заході та навіть позували для спільних фото. Як відомо, через кілька днів стало відoмо, що дружина канадського прем'єра хвора на COVID-19.
У своєму відео Ельба також закликав людей не поширювати дурних конспірологічних теорій щодо коронавірусу. Та зізнався, що тривожиться, адже страждає на астму, відтак належить до групи ризику.
На щастя, і в Софі, і в Ідріса, і в Тома Хенкса та його дружини Рити хвороба поки що протікає легко. Жоден із них не в лікарні.
"Привіт, люди. Добрі новини: через тиждень після позитивного результату аналізу, у самоізоляції, симптоми десь такі самі. Гарячки нема, але є хандра. Ставлю прання, готую єжу, потім сплю на дивані", - написав Хенкс у Instagram.
Із поганих новин актор назвав те, що дружина обігрує його в карти. А ще порадів тому, що захопив із собою до Австралії свою улюблену друкарську машинку.
"Ми в цьому всьому разом. Зробімо цю криву прямою", - закликав Том, маючи на увазі статистична крива захворюваності коронавірусом.
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Hey folks. Good News: One week after testing Positive, in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news: My wife @ritawilson has won 6 straight hands of Gin Rummy and leads by 201 points. But I have learned not to spread my Vegemite so thick. I travelled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Hanx
Нагадаємо, в Ідріса Ельби поки нема жодних симптомів хвороби. А от із високою температурою на коронавірус хворіє актриса Ольга Куриленко.
Фото з Instagram Хенкса та Ельби
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