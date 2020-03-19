Нікітюк припустила, якою стане її дупа після карантину. ФОТО
Карантин почався лише кілька днів тому, а в мережі вже купа жартів про те, як усі погладшають після сидіння вдома та поїдання харчових запасів.
Телеведуча Леся Нікітюк, наприклад, за допомогою фотошопу припустила, як її тіло виглядатиме в купальнику після самоізоляції.
Фото вона виклала у своєму Instagram.
До слова, поки наші селебріті жартують про свої форми, західні зірки жертвують гроші на подолання наслідків коронавірусу.
Фото з Instagram
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