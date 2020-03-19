Нікітюк припустила, якою стане її дупа після карантину. ФОТО

Карантин почався лише кілька днів тому, а в мережі вже купа жартів про те, як усі погладшають після сидіння вдома та поїдання харчових запасів.

Телеведуча Леся Нікітюк, наприклад, за допомогою фотошопу припустила, як її тіло виглядатиме в купальнику після самоізоляції.

Фото вона виклала у своєму Instagram.

Сніданок у Лесі доволі дієтичний У коментарях співачка Слава Камінська пожартувала, що вона така вже на початку карантина

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До слова, поки наші селебріті жартують про свої форми, західні зірки жертвують гроші на подолання наслідків коронавірусу.

Фото з Instagram

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