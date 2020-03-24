"Було весело": донька Полякової показалася в крові після падіння з коня

Старша донька співачки Олі Полякової Маша впала з коня, травмувала ногу та розбила носа.

Але все це дівчину зовсім не налякало, а навпаки – розвеселило. Принаймні так вона заявила в Instagram.

"Було весело", - так і сказала Маша і показала у сторі своє закривавлене обличчя.

Маша, сміючись, записала відео для сторі

"Сьогодні впала з коня, розбила ніс і пошкодила ногу, але фоточку не зробити не могла", - написала Маша

До речі, на початку березня Маші виповнилося 15 років.

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