"Було весело": донька Полякової показалася в крові після падіння з коня
24 березня 2020, 10:52
Старша донька співачки Олі Полякової Маша впала з коня, травмувала ногу та розбила носа.
Але все це дівчину зовсім не налякало, а навпаки – розвеселило. Принаймні так вона заявила в Instagram.
"Було весело", - так і сказала Маша і показала у сторі своє закривавлене обличчя.
До речі, на початку березня Маші виповнилося 15 років.
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