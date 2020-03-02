Полякова привітала свою "Мишильду" з 15-річчям: Яке щастя, що ти в мене така вийшла

Старша донька співачки Олі Полякової святкує своє 15-річчя. Свою Машу, а ще "Мишильду" зірка привітала в Instagram зворушливим дописом.

"Дитинко! Ось тобі і 15! Яке щастя, що ти в мене така вийшла! Весела, світла, просто сонце! Ти так на мене схожа, а разом із тим зовсім інакша, набагато краща, добріша, світліша, розсудливіша, вродливіша! Хай усі ці прекрасні якості допоможуть тобі в житті, будь щаслива і здорова, моя прекрасна, розумна і світла дівчинка", - написала Оля.

Доньці Полякової - 15

"Люблю тебе, Маруся, Мишка, Манюня, Мишильда, Машенька!", - додала співачка.

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Іменинниця Маша

Вона ж Маруся, Мишка, Манюня і Мишильда

Нагадаємо, в свої 15 Маша - вже блогерка з немалою аудиторією та заробляє на рекламі. Зокрема позує в купальниках.

Фото з Instagram Полякової

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