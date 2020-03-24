Костромічова на карантині намалювала автопортрет
Вівторок, 24 березня 2020, 17:17
Ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вирішила на карантині згадати те, чому її навчили на курсах з живопису.
Модель намалювала автопортрет та показала його у мережі.
Алла має купи своїх портретів, які їй дарують її фани. А тепер має ще один – власного творіння.
"Між зйомками різних сезонів "Супермоделі по-українськи" і "Топ-моделі по-українськи" я не лише працювала на зйомках і показах у Нью-Йорку, а й займалася живописом в art-школі", - згадала модель.
Фото з Instagram
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