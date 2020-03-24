Костромічова на карантині намалювала автопортрет

Ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вирішила на карантині згадати те, чому її навчили на курсах з живопису.

Модель намалювала автопортрет та показала його у мережі.

Як зізналася Алла у коментарі "Новому каналу", вона має купу своїх портретів, які їй дарують фани. А тепер має ще один – власного творіння.

Колись чоловік подарував Аллі курси з малювання, і ось вона показала, чого її там навчили

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"Між зйомками різних сезонів "Супермоделі по-українськи" і "Топ-моделі по-українськи" я не лише працювала на зйомках і показах у Нью-Йорку, а й займалася живописом в art-школі", - згадала модель.

Як і більшість селебріті, Костромічова активно спілкується зі своїми підписниками у мережі та намагається їх мотивувати

Фото з Instagram

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