Брежнєва розповіла про режим на карантині та показала танці у велосипедках

Співачка Віра Брежнєва на карантині намагається дотримуватися власного чіткого режиму, щоби залишатися у формі та ефективно проводити час.

Про те, як це їй вдається, Віра написала в Instagram.

"Зараз карантин. І я сиджу вдома майже весь день. І найкраще, що я можу для себе робити - дотримуватися режиму. Так само, як і зазвичай, планую кожен свій день. Так, зараз стало більше часу для того, щоб бути сім'єю, приділяти собі. Але все одно є робота, яку я можу робити віддалено, тож я її і роблю. Просто вона у мене займає не повний день", - зауважила Віра.

Режим важливий не лише для зірок

"Отже, що найголовніше в кожному нашому дні зараз - це все одно організація. Часу і простору. Це допомагає уникнути хаосу. Кожен в сім'ї займається своєю справою. У кожного є своє місце. Хтось вчиться онлайн, хтось працює в студії) Всі зайняті приблизно до 17-18. Після - час разом", - повідомила зірка.

Брежнєва наголосила, що режим харчування теж дуже важливий.

"Тому обов'язкові прийоми їжі всією сім'єю. Сніданок, обід, вечеря. Тим більше, що в звичайному житті ми позбавлені привілею кожен день це робити разом. Зараз радіємо :) Але крім задоволення від спільного прийому їжі, важливо намагатися не перекушувати між ними, інакше можна таким чином їсти цілий день ... тому максимум - один фрукт. У нас виходить - на полуденок", - зазначила Віра.

Сніданок, обід та вечеря всією родиною. На полуденник якийсь один фрукт - такий режим у стрункої Віри

"Вечеря 19-20. Після цього на кухню не заходимо) ��� Взагалі бажано, перебуваючи вдома, не заходити на кухню, якщо вона відокремлена, або прибрати з очей всі продукти, щоб не провокували. Якщо чай/кава - без цукру і молока. (Зараз мені бадьоритися не потрібно, кави не п'ю. Хоча взагалі п'ю її рідко). Кожен день роблю ранкову розминку і через день - тренування з тренером онлайн", - поділилася артистка.

Також щодня Брежнєва з рідними гуляють на вулиці.

"Мені важлива рухова активність. Рух – життя. Тоді і засипається легше, і не відкладається на боках", - написала Віра.

Попри карантин, Віра все одно виходить на вулицю гуляти

"За режимом - о 21.30 всі йдуть готуватися до сну. Вранці і ввечері у мене є час на себе кохану)) Раз на день роблю будь-яку маску. Кожен день вранці роблю легкий мейк для настрою", - додала зірка.

Ще до епідемії, в лютому Віра встигла знятися для квітневого випуску російського Harper's Bazaar. У своєму Instagram вона виклала відео бекстейджу, на якому вона танцює.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 24 Мар 2020 в 11:00 PDT

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