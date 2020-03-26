Слава "НеАнгел" показала кумедні фото з дітьми та назвала плюси карантину

Співачка Слава Камінська, яка проводить карантин удома з мамою і двома дітьми, вже виокремила для себе головні плюси даної ситуації.

По-перше, вона виспалася. По-друге, має шанс наспілкуватися з сином і дочкою.

Про це Слава поміркувала у своєму Instagram.

"Як тільки почалася вся ця історія, я була в розгубленості. А що буде далі? Як довго це триватиме? Але людина адаптується абсолютно до всього, і коли я прийняла ситуацію – якось полегшало", - зізналася співачка.

Тепер Слава бачить багато плюсів у карантині вдома з дітьми

"Отже, мої плюси:⠀

Я виспалася і продовжую це робити щодня. І це кайфово! Корисно для імунітету, до речі!⠀

Я зайнялася своїм тілом. Всерйоз так би мовити. Бігова доріжка використовується за призначенням, а не для сушки білизни.⠀

Я повернулася до англійської) Перманентно вивчаю її зі школи, але все ніяк.⠀

Сім'я. Діти і Мама. І це найголовніший пункт. За весь час, що я є мамою Леона і Лаури, ми не проводили стіііілько часу разом. Звичайно, іноді око починає смикатися, але це не скасовує задоволення від спілкування, спільних ігор, концертів, готування тощо".

Раніше Слава казала, що з батьком Едгаром Камінським діти бачаться нечасто

"Їхнє дитинство ніколи не повториться, і, швидше за все, у мене більше не буде стільки вільного часу для якісного спілкування, як зараз. Перебування вдома - справжній подарунок", - зазначила Слава.

Мама Слава кайфує

"У будь-якій ситуації можна шукати перешкоди, а можна знайти можливості. Використовуйте цей час з толком) Кожен же може стати стрункішою, мудрішими, знайти нове заняття чи хобі!)" - закликала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Слава приголомшила розповіддю про ліпосакцію, а до того показала відео того, як вікдлючається під наркозом.

Фото з Instagram