"НеАнгел" Слава про психологічне насильство екса: Казав, що я свій п*здоватизм ховаю під словом "гормони"

Ексчоловік "НеАнгела" Слави, пластичний хірург Едгар Камінський пожалівся на її надмірні ревнощі, котрі буцімто й стали однією з причин розлучення. Не збирається більше мовчати і співачка.

Вона заявила, що в шлюбі постійно була жертвою психологічного насильства з боку Едгара. Тепер же, всупереч її старанням, чоловік не рветься проводити час їз дітьми. Та й грошей на малих не дуже й дає.

Про це Камінська розказала Олі Горбачовій у програмі "Сила жінки".

Слава вирішила викласти всю правдоньку про ексчоловіка

"Аб'юз, мені здається, був присутній постійно... Я вважаю, що не може бути такого в стосунках, що це неправильно, коли людина не розмовляє з тобою тиждень... Це аб'юз. Це психологічне насильство", - поділилася Слава.

"У них у родині якось так прийнято, що вони можуть не розмовляти так довго, вони карають одне одного холоднокровністю", - пояснила вона.

Камінська не приховує, що влаштовувала Едгарові істерики, плакала, особливо під час вагітностей, коли не отримувала від чоловіка належної підтримки.

"Він казав, що я свій п*здоватізм ховаю під словом "гормони", - пригадала Слава.

У шлюбі з Камінським співачка потерпала від психологічного насильства

Не сприяло гармонії в родині й те, що в неї активно втручалися обидві мами, які керували та навіть об'єднувалися проти жінки.

"Просто це була моя територія, а я не могла пояснити. У нас батьки приходили до нас. Я прошу вибачення, ми сексом займалися, двері відмикаються ключами: "Привіт". Такі якісь моменти – це перебір", - зізналася вона.

Зі слів Слави, Едгар нечасто бачиться з 5-річним Леоном і 3-річною Лаурою. Співачка навіть цікавилася в адвоката, чи можна якось змусити батька проводити час із дітьми. Вона припускає, що зустрічатися їм учотирьох не дозволяє нова "пасія" Камінського.

Але артистка наголошує, що для Леона та Лаури їхній тато має лишатися найкращим, і свої образи вона дітям не висловлює. Хоча їй таки є, що сказати. Наприклад, вони з камінським досі не домовилися щодо аліментів.

"Я позначила суму, яка на мій погляд достатньою для того, щоб до нього постійно з цим питанням не звертатися, щоб її якось юридично узаконити. На що батько мені відповів: "Не можеш утримувати дітей, віддай їх мені", - розказала вона.

"НеАнгел" каже, що ексчоловік нечасто бачиться з дітьми

У своїх нових стосунках Слава поки дуже обережна.

"Я вже все проплакала, просто поки плакала, раптом, звідкись, як завжди буває. Вдвох завжди цікавіше. І легше. Я не входжу у нові стосунки, я так ніжку засунула і капці не одягаю. Це рятівне коло, назвемо це так. А що мені лишається робити?", - зазначила вона.

Нагадаємо, зірка досі не розуміє, що змусило Едгара розірвати з нею шлюб.

Фото з Instagram