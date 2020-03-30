Дорофєєва з Дантесом попозували на вебкамеру у ліжку
30 березня 2020, 13:21
Карантин спонукає всіх шукати нові ідеї, формати та їхнє втілення. І для творчих людей це справжній челлендж.
Але навіть фотосесію можна провести у стінах своєї оселі в режимі онлайн. Якщо фотограф зніматиме по вебкамері. Саме так і зробили Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом.
Зіркове подружжя позувало Каті Кондратьєвій у своєму ліжку.
Нагадаємо, раніше Потап презентував пісню про карантин, а Настя Каменських записала карантинний скетч.
Фото з Instagram
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