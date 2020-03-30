Дорофєєва з Дантесом попозували на вебкамеру у ліжку

Карантин спонукає всіх шукати нові ідеї, формати та їхнє втілення. І для творчих людей це справжній челлендж.

Але навіть фотосесію можна провести у стінах своєї оселі в режимі онлайн. Якщо фотограф зніматиме по вебкамері. Саме так і зробили Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом.

Зіркове подружжя позувало Каті Кондратьєвій у своєму ліжку.

"Творчість + карантин = ♥ ️.

Справжнісінька і чесна фотосесія через web камеру !!)" - написала Надя

До речі, ідея зйомки належить Потапу з Mozgi Entertainment разом із виданням Elle.ua

Надя з Вовою подуркували у ліжку

Нагадаємо, раніше Потап презентував пісню про карантин, а Настя Каменських записала карантинний скетч.

Фото з Instagram