Дорофєєва з Дантесом попозували на вебкамеру у ліжку

30 березня 2020, 13:21

Карантин спонукає всіх шукати нові ідеї, формати та їхнє втілення. І для творчих людей це справжній челлендж.

Але навіть фотосесію можна провести у стінах своєї оселі в режимі онлайн. Якщо фотограф зніматиме по вебкамері. Саме так і зробили Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом.

Зіркове подружжя позувало Каті Кондратьєвій у своєму ліжку.

 
"Творчість + карантин = ♥ ️.
Справжнісінька і чесна фотосесія через web камеру !!)" - написала Надя

 
До речі, ідея зйомки належить Потапу з Mozgi Entertainment разом із виданням Elle.ua
 
 
 
 
Надя з Вовою подуркували у ліжку

Нагадаємо, раніше Потап презентував пісню про карантин, а Настя Каменських записала карантинний скетч.

Фото з Instagram


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