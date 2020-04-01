Карантинобачення-2020: солістка Little Big підірвала мережу кліпом про самоізоляцію
Середа, 1 квітня 2020, 15:41
Євробачення-2020, як відомо, перенесли на наступний рік, але конкурсанти намагаються адаптуватися до умов карантину.
Учасники від Росії гурт Little Big вирішили влаштувати так зване Карантинобачення. У конкурсі можуть взяти участь всі, хто напише пісню про карантин та зніме хвилинне відео на неї.
Однією з перших учасниць стала солістка Little Big Соня Таюрська, яка презентувала в Instagram пісню "Самоизоляция" і кліп на неї.
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Нагадаємо, за умовами організаторів Євробачення, наступного року усі учасники мають змінити пісню, з якою збиралися виступати цього року.
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