Вагітна дочка Сумської посвітила стегном з-під плаща та повчила готувати пасту

2 квітня 2020, 15:37

Старша дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка чекає на другу дитину від російського актора Володимира Яглича, активно розповідає про свій карантин у мережі.

Крім того, Тоня ділиться красивими фото, які встигла наробити до самоізоляції, та рецептами простих домашніх страв.

Наприклад, Паперна вже встигла показати, як готує пасту та котлети.

А ще вона виставила світлини себе з животиком в обтислих сукнях.

 
Антоніні личить її друга вагітність
 
"Мій типовий стан на карантині. Спати спати і ще раз спати", - зізналася Паперна
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Пока все дома 🏡

Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 30 Мар 2020 в 5:14 PDT

 
 
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Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 23 Мар 2020 в 9:56 PDT

Нагадаємо, Паперна і Яглич лише в лютому цього року вперше показали обличчя своєї дворічної донечки Єви.


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