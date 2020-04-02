Вагітна дочка Сумської посвітила стегном з-під плаща та повчила готувати пасту

Старша дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка чекає на другу дитину від російського актора Володимира Яглича, активно розповідає про свій карантин у мережі.

Крім того, Тоня ділиться красивими фото, які встигла наробити до самоізоляції, та рецептами простих домашніх страв.

Наприклад, Паперна вже встигла показати, як готує пасту та котлети.

А ще вона виставила світлини себе з животиком в обтислих сукнях.

Антоніні личить її друга вагітність

"Мій типовий стан на карантині. Спати спати і ще раз спати", - зізналася Паперна

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пока все дома 🏡 Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 30 Мар 2020 в 5:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 23 Мар 2020 в 9:56 PDT

Нагадаємо, Паперна і Яглич лише в лютому цього року вперше показали обличчя своєї дворічної донечки Єви.