Вагітна дочка Сумської посвітила стегном з-під плаща та повчила готувати пасту
Четвер, 2 квітня 2020, 15:37
Старша дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка чекає на другу дитину від російського актора Володимира Яглича, активно розповідає про свій карантин у мережі.
Крім того, Тоня ділиться красивими фото, які встигла наробити до самоізоляції, та рецептами простих домашніх страв.
Наприклад, Паперна вже встигла показати, як готує пасту та котлети.
А ще вона виставила світлини себе з животиком в обтислих сукнях.
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Нагадаємо, Паперна і Яглич лише в лютому цього року вперше показали обличчя своєї дворічної донечки Єви.
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