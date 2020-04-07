Кароль у лосинах і топіку стрибає на скакалці. Гіпнотичне ВІДЕО

Вівторок, 7 квітня 2020, 14:55

Ні для кого не секрет, що співачка Тіна Кароль підтримує форму стрибками на скакалці та йогою

Артистка наодноразово виклада відео того, як тренується. І ось виклала знову.

На те, як вона стрибає у лосинах і топіку, можна дивитися якщо не вічно, то довго. І не без заздрощів. 

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Ежедневная тренировка Тины Кароль! #тинакароль #карольтин

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 7 Апр 2020 в 3:02 PDT

А ще співачка показала фото себе маленької з братами і дідусем та бабусею.

 

Нагадаємо, нещодавно Тіна з сином закликали всіх залишатися вдома. 

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