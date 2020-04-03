Кароль з сином закликала залишатися вдома та повигиналася на підлозі. ВІДЕО
Співачка Тіна Кароль дотримується вказівки залишатися вдома і разом з сином Веніаміном закликає всіх робити так само.
У рамках комунікаційної кампанії Міністерства культури артистка записала відео, в якому звернулася до своїх прихильників.
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#Залишайсявдома закликає Тіна Кароль і пояснює, чому це важливо! Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало серію соціальних роликів за участю зірок у рамках підтримки важливої комунікаційної кампанії стосовно профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавірусу COVID-19. #тинакароль
Перебуваючи вдома, Кароль регулярно займається спортом. Стрибає на скакалці, робить функціональні тренування та не забуває про розтяжку і йогу.
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«В каждом новом дне берём всё лучшее в идеале!» —Тина Кароль💋 #тинакароль
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