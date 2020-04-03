Кароль з сином закликала залишатися вдома та повигиналася на підлозі. ВІДЕО

Співачка Тіна Кароль дотримується вказівки залишатися вдома і разом з сином Веніаміном закликає всіх робити так само.

У рамках комунікаційної кампанії Міністерства культури артистка записала відео, в якому звернулася до своїх прихильників.

Веня перебуває з мамою та навчається в онлайн-режимі

Перебуваючи вдома, Кароль регулярно займається спортом. Стрибає на скакалці, робить функціональні тренування та не забуває про розтяжку і йогу.

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