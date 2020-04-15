Як Осадча з 3-річним сином квіти з ватних паличок робили. ВІДЕО

15 квітня 2020, 10:26

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали, як на карантині розважають та розвивають свого 3-річного синочка Івасика.

У рамках ініціативи #ВчимосяВдома від UNICEF Україна подружжя записало відео, на якому разом з сином роблять квіти з ватних дисків та паличок.

"На час карантину батьки - найліпші вигадники розваг для своїх дітей. Гарна ініціатива UNICEF Ukraine - ділитися своїми варіантами активностей, що розвивають дрібну моторику, фантазію, пам‘ять, сприйняття кольорів", - написала Осадча.

 
Молодшому сину Каті в лютому виповнилося 3 роки
 
А ще на карантині Катя нарешті знайшла час для занять йогою, якою регулярно займається її чоловік
 
Також син телеведучих полюбляє конструктори

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