Як Осадча з 3-річним сином квіти з ватних паличок робили. ВІДЕО

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали, як на карантині розважають та розвивають свого 3-річного синочка Івасика.

У рамках ініціативи #ВчимосяВдома від UNICEF Україна подружжя записало відео, на якому разом з сином роблять квіти з ватних дисків та паличок.

"На час карантину батьки - найліпші вигадники розваг для своїх дітей. Гарна ініціатива UNICEF Ukraine - ділитися своїми варіантами активностей, що розвивають дрібну моторику, фантазію, пам‘ять, сприйняття кольорів", - написала Осадча.

Молодшому сину Каті в лютому виповнилося 3 роки

А ще на карантині Катя нарешті знайшла час для занять йогою, якою регулярно займається її чоловік

Також син телеведучих полюбляє конструктори

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