Як Осадча з 3-річним сином квіти з ватних паличок робили. ВІДЕО
Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали, як на карантині розважають та розвивають свого 3-річного синочка Івасика.
У рамках ініціативи #ВчимосяВдома від UNICEF Україна подружжя записало відео, на якому разом з сином роблять квіти з ватних дисків та паличок.
"На час карантину батьки - найліпші вигадники розваг для своїх дітей. Гарна ініціатива UNICEF Ukraine - ділитися своїми варіантами активностей, що розвивають дрібну моторику, фантазію, пам‘ять, сприйняття кольорів", - написала Осадча.
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На час карантина батьки найліпші вигадники розваг для своїх дітей. Гарна ініціатива @unicef_ukraine - ділитися своїми варіантами активностей, що розвивають дрібну моторику, фантазію, пам‘ять, сприйняття кольорів. Діліться своїми ідеями, викладайте з хештегами #LearningAtHome #ВчимосяВдома відмічайте мене @kosadcha і найкрутішими я поділюся зі своїми підписниками ❤️
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