Остапчук із гумовою жінкою й туалетним папером знявся у пародії на карантин

Шоумен і стендап-комік Володимир Остапчук презентував свою пародію на пісню "UNO", з якою російський грут Little Big збирався на Євробачення.

У кліпі "Скучно" Вова показав реалії самоізоляції на карантині: зайві 15 кілограм, нескінченні онлайн-зустрічі і трансляції в Instagram, розваги з гумовою жінкою та стрижка самого себе.

Локацією для зйомки іронічного відео стала квартира Остапчука, де знайшлися усі обов'язкові атрибути карантинобуднів: кілька десятків захисних масок, рулонів туалетного паперу та кілограмів їжі.

Реклама:

Вова завидний наречений - з такою-то кількість дефіциту!

"Синку, це був складний час. Ми сходили з розуму, як могли" - саме це ми будемо говорити дітям, згадуючи карантинну весну 2020 року. А поки давайте разом веселитися в цей непростий час під найгарячіший хіт від Little Big. І, якщо хтось в пародії впізнає себе, я не винен - ​​самі такі", - заявив автор слів пародії Остапчук.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Раніше Остапчук знімав пародію про "Муху Зе-Зе".