Куніс та Кутчер створили карантинне вино заради боротьби з коронавірусом

Голлівудське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер, які восени минулого року виступали в Києві, вигадали оригінальний спосіб збору коштів на боротьбу з COVID-19.

Вони створили так зване карантинне вино, яке продаватимуть на спеціальному сайті. Усі вилучені гроші підуть на потреби хворих та постраждалих від пандемії.

Ідея створення вина під назвою QUARANTINE виникла у Міли, адже вони з Ештоном, сидячи вдома на карантині, постійно п’ють вино. І їхні друзі роблять так само.

Після однієї дегустації по FaceTime та кількох нарад щодо дизайну етикетки, Кутчер, Куніс та ще кілька їхніх друзів запустили виробництво вина з винограду Піно Нуар, який росте у штаті Орегон.

Вино вийде у продаж на початку травня. Дві пляшки напою коштуватимуть 50 доларів.

З одного боку, вино зробить карантин приємнішим та веселішим, а з іншого - допоможе зібрати кошти

Кошти з продажу підуть на пряму допомогу родинам, які постраждали від корона вірусу, на купівлю медичного обладнання, а також на допомогу America's Food Fund.

Нагадаємо, раніше на боротьбу з коронавірусом гроші пожертвували Пінк, Lady Gaga, Білл Гейтс, Джастін Бібер та інші зірки.