Куніс та Кутчер створили карантинне вино заради боротьби з коронавірусом
Голлівудське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер, які восени минулого року виступали в Києві, вигадали оригінальний спосіб збору коштів на боротьбу з COVID-19.
Вони створили так зване карантинне вино, яке продаватимуть на спеціальному сайті. Усі вилучені гроші підуть на потреби хворих та постраждалих від пандемії.
Ідея створення вина під назвою QUARANTINE виникла у Міли, адже вони з Ештоном, сидячи вдома на карантині, постійно п’ють вино. І їхні друзі роблять так само.
Після однієї дегустації по FaceTime та кількох нарад щодо дизайну етикетки, Кутчер, Куніс та ще кілька їхніх друзів запустили виробництво вина з винограду Піно Нуар, який росте у штаті Орегон.
Вино вийде у продаж на початку травня. Дві пляшки напою коштуватимуть 50 доларів.
Кошти з продажу підуть на пряму допомогу родинам, які постраждали від корона вірусу, на купівлю медичного обладнання, а також на допомогу America's Food Fund.
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Mila and I are launching quarantine wine! 100% of profits got to covid-19 relief! @nockingpoint #quarantineWine #socialdistancing
Нагадаємо, раніше на боротьбу з коронавірусом гроші пожертвували Пінк, Lady Gaga, Білл Гейтс, Джастін Бібер та інші зірки.