Гліцинії Єлизавети ІІ та нарциси Чарльза: королівські сади діляться квітковим натхненням у Instagram

Весні байдуже до всіх коронавірусів світу, і за вікном усе вже буяє, квітне й пахне - зокрема й у садах при резиденціях королівської родини Великої Британії.

Із нагоди Національного тижня садівництва Букінгемський палац вирішив показати трохи краси. А може, і підкинути хороших ідей тим, у кого руки ростуть із потрібного місця є де створити власну клумбу.

Зазначається , що всі фото зробив головний садівник Букінгемського палацу, Марк Лейн. Він обрав камелію, гліцинію, троянду, дикий гіацинт та вишневий цвіт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 27 Апр 2020 в 11:03 PDT

Тим часом у Хайгроув, на "дачі" принца Чарльза ще в березні розквітли тюльпани. Як відомо, спадкоємець престолу сам дуже любить покопирсатися в землі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Highgrove Royal Gardens (@highgrovegarden) 24 Мар 2020 в 8:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Highgrove Royal Gardens (@highgrovegarden) 3 Апр 2020 в 5:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Highgrove Royal Gardens (@highgrovegarden) 22 Мар 2020 в 7:52 PDT

Сандрінгемська резиденція чарує магноліями. А ще там є окремий садочок у стилі "англійський котедж", який обожнюють бджілки та метелики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandringham (@sandringham1870) 22 Мар 2020 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandringham (@sandringham1870) 30 Мар 2020 в 12:06 PDT

Красиво та зелено у Балморалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Balmoral Castle & Estate (@balmoral_castle) 26 Апр 2020 в 3:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 12 Апр 2020 в 12:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 6 Апр 2020 в 11:23 PDT

Нагадаємо, торік заявила про себе як про ландшафтного дизайнера й Кейт Міддлтон. Вона створила садочок, де не лише красиво, а я цікаво дітлахам.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Історія королівської зграї: палац показав архівні ФОТО Єлизавети ІІ та її собак

Гламур і кропива: принц Чарльз долучився до створення модної колекції для London Fashion Week

У принца Чарльза поцупили гігантську моркву