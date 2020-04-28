Гліцинії Єлизавети ІІ та нарциси Чарльза: королівські сади діляться квітковим натхненням у Instagram
Весні байдуже до всіх коронавірусів світу, і за вікном усе вже буяє, квітне й пахне - зокрема й у садах при резиденціях королівської родини Великої Британії.
Із нагоди Національного тижня садівництва Букінгемський палац вирішив показати трохи краси. А може, і підкинути хороших ідей тим, у кого руки ростуть із потрібного місця є де створити власну клумбу.
Зазначається , що всі фото зробив головний садівник Букінгемського палацу, Марк Лейн. Він обрав камелію, гліцинію, троянду, дикий гіацинт та вишневий цвіт.
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Тим часом у Хайгроув, на "дачі" принца Чарльза ще в березні розквітли тюльпани. Як відомо, спадкоємець престолу сам дуже любить покопирсатися в землі.
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Сандрінгемська резиденція чарує магноліями. А ще там є окремий садочок у стилі "англійський котедж", який обожнюють бджілки та метелики.
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Красиво та зелено у Балморалі.
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Нагадаємо, торік заявила про себе як про ландшафтного дизайнера й Кейт Міддлтон. Вона створила садочок, де не лише красиво, а я цікаво дітлахам.
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