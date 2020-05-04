Лопес у білій сукні посвітила ніжками в польоті

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знає, як зберігати оптимізм на карантині. Своїми порадами вона поділилася в Instagram, проілюструвавши допис красивими фото.

На них 50-річна зірка, схоже, стрибає на батуті.

Дженніфер "літає"

"У ці часи, коли так легко занепасти духом і думати про те, що все йде неправильно, про те, чого ми позбавлені, і про те, що ми не знаємо відповідей... я взяла собі за звичку називати три речі, за які я вдячна, одразу, коли розплющую очі, а потім увечері, коли лежу в ліжку, я вголос називаю три хороші речі, які сталися за цей день", - написала Джей Ло.

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"Це може бути будь-що... я стараюся змінювати їх, щоби це не було щось однакове щодня. Зберігайте позитив та лишайтеся в безпеці. Люблю вас і сумую за всіма вами... Скоро ми будемо разом", - пообіцяла артистка.

Зірка поділилася власним лайфхаком, як не занепадати духом

Фотографії красуні Джей Ло - одна з речей, за які можна бути вдячними цьому дню

Нагадаємо, пандемія коронавірусу змусила Дженніфер та її нареченого Алекса Родрігеса перенести їхнє весілля. Пара мала побратися влітку в Італії.

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