Генератор сонячного променя: Каменських привітала "генія" Потапа з 39-річчям

Кілька днів тому шоумен Олексій Потапенко вітав з днем народження дружину Настю Каменських, а тепер навпаки – вона вітає коханого Льошу, якому 8-го травня виповнилося 39 років.

Крім того, що співачка зробила імениннику святковий сніданок та інсталяцію у дворі, вона ще й присвятила йому зворушливий пост в Instagram.

"Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ТИ ГЕНІЙ!" - зокрема написала Каменських.

"Якщо ви мене запитаєте, що я зрозумів за 39 років, за тисячі концертів, мільйони глядачів, і сотні мегахітів, то я відповім - Любов! Жити і бути закоханим в життя, в свою жінку, сім'ю, дітей, в свою справу, в Батьківщину! Оточувати себе тими людьми, яких хочеш обійняти!" - написав Потап у Instagram.

День народження - не привід скасовувати ранкову пробіжку

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