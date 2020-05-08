Генератор сонячного променя: Каменських привітала "генія" Потапа з 39-річчям

8 травня 2020, 09:01

Кілька днів тому шоумен Олексій Потапенко вітав з днем народження дружину Настю Каменських, а тепер навпаки – вона вітає коханого Льошу, якому 8-го травня виповнилося 39 років.

Крім того, що співачка зробила імениннику святковий сніданок та інсталяцію у дворі, вона ще й присвятила йому зворушливий пост в Instagram.

"Ти геній! Я знаю, що ти не любиш це слово, але я не перестану тобі повторювати, що ТИ ГЕНІЙ!" - зокрема написала Каменських.

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Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения, мой Лешенька @realpotap ❤️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 7 Май 2020 в 10:19 PDT

"Якщо ви мене запитаєте, що я зрозумів за 39 років, за тисячі концертів, мільйони глядачів, і сотні мегахітів, то я відповім - Любов! Жити і бути закоханим в життя, в свою жінку, сім'ю, дітей, в свою справу, в Батьківщину! Оточувати себе тими людьми, яких хочеш обійняти!" - написав Потап у Instagram.

 
На сніданок у Льоші було щось з полуничкою. Мабуть, вівсянка, якою зазвичай снідає подружжя
 
День народження - не привід скасовувати ранкову пробіжку

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