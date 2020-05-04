Кохаю тебе, моє жабеня: Потап віршами привітав Каменських із 33-річчям

4 травня 2020, 10:00

4-го травня співачці Насті Каменських виповнилося 33 роки, і її чоловік Потап написав зворушливий вірш з цього приводу.

Шоумен виклав у своєму Instagram фото дружини на пляжі в купальнику і назвав її жабенятком і музою.

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Я люблю тебя легкой , идущей , вдоль по пляжу ,по кромке воды , итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, что б опять наслаждаться тобой , если встретите вы мужчину , что влюблён будет так же как я , передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы , точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру , это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ!❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым,ты моя муза,спасибо тебе!

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Май 2020 в 10:05 PDT

 
Каменських дуже активно веде свій Instagram на карантині. Ділиться лайфхаками, онлайн-тренуваннями і навіть співає про те, як не нажерти собі дупу, сидячи постійно вдома


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