Кароль залучила сина до посадкових робіт і показала спортивний сексі-лук

Дуже багато батьків, котрі засіли на карантині разом зі своїми нащадками, зараз ламають голови, чим би їх зайняти.

Співачка Тіна Кароль цю проблему вирішила та відрядила сина Веніаміна саджати деревця.

"Працетерапію" хлопчика зіркова мама зняла для Insta-сторі.

11-річний Веніамін на карантині не сидить без діла

Тіна з гордістю показала нащадка за посадковими роботами

Тепер це офіційно Веніамінове деревце

Не забуває про фізичні вправи й сама Тіна, яка навіть для воркаутів одягається вельми сексі.

Нагадаємо, забрати сина з Лондона артистка встигла перед самим закриттям авіасполучення через пандемію коронавірусу. На карантин у них із Веніаміном багато планів.

Фото з Instagram, з фотоблогу Кароль