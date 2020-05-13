Лобода в спідньому та халаті попозувала доньці у ванній

Співачка Світлана Лобода вже неодноразово хизувалася, що карантин пішов на користь її фігурі. Адже в артистки з’явилося багато часу на заняття собою.

Іще у Світлани побільшало розваг разом з обома дочками. А старша Єва взагалі тепер може робити фото для маминого Instagram.

Кілька таких кадрів дівчата зняли у ванній. Лобода в чорному спідньому, шкарпетках та халаті попозувала доньці на телефон і виклала у мережу.

"Мені здається, самоізоляція йде на користь, як думаєте?" - кокетливо написала Світлана

9-річна Єва вже знає, як треба робити красиві фото для мами-зірки

Нещодавно 37-річна Лобода отримала звання Sexy від однієї з російських премій

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Суцільна ніжність: ранкова Лобода на ліжку з доньками та песиком. ВІДЕО

Лобода у спортивках влаштувала доньці день народження в стилі Гоґвортса