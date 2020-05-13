Лобода в спідньому та халаті попозувала доньці у ванній
13 травня 2020, 09:52
Співачка Світлана Лобода вже неодноразово хизувалася, що карантин пішов на користь її фігурі. Адже в артистки з’явилося багато часу на заняття собою.
Іще у Світлани побільшало розваг разом з обома дочками. А старша Єва взагалі тепер може робити фото для маминого Instagram.
Кілька таких кадрів дівчата зняли у ванній. Лобода в чорному спідньому, шкарпетках та халаті попозувала доньці на телефон і виклала у мережу.
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