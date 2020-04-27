Суцільна ніжність: ранкова Лобода на ліжку з доньками та песиком. ВІДЕО
27 квітня 2020, 17:20
Співачка Світлана Лобода під час карантину має змогу більше часу проводити з доньками, 9-річною Євою і майже 2-річною Тільдою.
А ще зірка може робити більше фото та відео з дівчатками і ділитися ними з шанувальниками.
Ранковою добіркою Свєта поділилася в Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно в Єви був день народження. Зіркова мама порадувала її домашнім святом у стилі "Гаррі Поттера".
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