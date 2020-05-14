Гросу у TikTok показала на пальцях свою суперздібність. ВІДЕО

Виявляється, співачка Аліна Гросу має суперздібність, про яку мало хто знає.

Дівчина продемонструвала її у себе в TikTok.

"Подумала, що цього ви точно про мене не знаєте, у мене дуже гнучкі суглоби і вони гнуться в різні боки)) Я досі сідаю на шпагат, хоча гімнастикою з 3-х років не займаюся", - повідомила фанатам Аліна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 13 Май 2020 в 8:48 PDT

Нагадаємо, не так давно Гросу розвела інтригу навколо чуток про свою вагітність.

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