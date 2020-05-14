Гросу у TikTok показала на пальцях свою суперздібність. ВІДЕО
14 травня 2020, 13:28
Виявляється, співачка Аліна Гросу має суперздібність, про яку мало хто знає.
Дівчина продемонструвала її у себе в TikTok.
"Подумала, що цього ви точно про мене не знаєте, у мене дуже гнучкі суглоби і вони гнуться в різні боки)) Я досі сідаю на шпагат, хоча гімнастикою з 3-х років не займаюся", - повідомила фанатам Аліна.
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Нагадаємо, не так давно Гросу розвела інтригу навколо чуток про свою вагітність.
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