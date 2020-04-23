Гросу прокоментувала "вагітність": Це поки що секрет
1-го квітня 24-річна співачка Аліна Гросу у мережі повідомила, що вагітна. Але тоді це оголошення сприйняли більше як жарт.
Дівчина досі не зізналася, чи жартувала вона тоді. Утім, проводжує тримати інтригу.
"Треба ж було мені мати розум викласти це 1-го квітня. Багато людей зараз запитують, чи я вагітна, але я поки що говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так є", – сказала Гросу у прямому ефірі в Instagram програми "Зірковий шлях".
Однак фанати не вгамувалися та запитали в Аліни, кого вона хоче спершу – дочку чи сина.
"Доцю хочу, але спочатку сина. А так – кого Бог дасть", – відповіла артистка.
А на запитання журналіста каналу "Україна", чи планує подружжя найближчим часом поповнення в сім’ї, Аліна сказала: "На карантині мало хто планує – воно або виходить, або ні".
Також Гросу розказала, як вони з чоловіком проводять карантин:
"Ми дуже добре проводимо час на карантині – готуємо, прибираємо. Інколи він мене самоізолює, напевно, щоб йому спокійніше було переживати цей час. А так взагалі все нормально".
Що ж до утримання фігури, то тут в Аліни є деякі складнощі.
"Коли готую – то це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, у мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки. А їсти мені не можна. Тому я стараюсь замовляти їжу з обмеженням калорій, щоб не гладшати", - зізналася співачка.
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#ГОТОВИМСГРОСУ Для тех, кто к карантину затарился тонной гречки - #гречаникисгрибами ))) Или для тех, кто не употребляет мясо🥩 А кто ещё и туалетной бумагой закупился на год, то можно потом гречневые котлетки ею промокнуть, чтоб были менее жирные🤪 Нам понадобится : 1️⃣1 стакан гречки 2️⃣2 стакана воды 3️⃣1/2 стакана муки 4️⃣1 яйцо 5️⃣1 репчатый лук 6️⃣Упаковка шампиньонов 7️⃣Соль 8️⃣Перец черный молотый 9️⃣Масло Промываем гречку, варим ее до полного испарения и впитывания воды. Нарезаем грибы и лук. Жарим лук до подрумянивания, к нему добавляем грибы и жарим (ещё минут 8-10). Смешиваем лук, грибы с уже готовой к тому моменту гречкой, добавляем специи, яйцо, муку. Делаем котлетки из этой смеси, обкатываем их в муке. Отправляем на сковороду, жарим до золотистой корочки))) достаём котлетки:) Готово🙌🏼
Фото з Instagram
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