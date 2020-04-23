Гросу прокоментувала "вагітність": Це поки що секрет

1-го квітня 24-річна співачка Аліна Гросу у мережі повідомила, що вагітна. Але тоді це оголошення сприйняли більше як жарт.

Дівчина досі не зізналася, чи жартувала вона тоді. Утім, проводжує тримати інтригу.

"Треба ж було мені мати розум викласти це 1-го квітня. Багато людей зараз запитують, чи я вагітна, але я поки що говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так є", – сказала Гросу у прямому ефірі в Instagram програми "Зірковий шлях".

Аліни просто вирішила привернути до себе увагу чи справді вагітна?

Однак фанати не вгамувалися та запитали в Аліни, кого вона хоче спершу – дочку чи сина.

"Доцю хочу, але спочатку сина. А так – кого Бог дасть", – відповіла артистка.

А на запитання журналіста каналу "Україна", чи планує подружжя найближчим часом поповнення в сім’ї, Аліна сказала: "На карантині мало хто планує – воно або виходить, або ні".

Також Гросу розказала, як вони з чоловіком проводять карантин:

"Ми дуже добре проводимо час на карантині – готуємо, прибираємо. Інколи він мене самоізолює, напевно, щоб йому спокійніше було переживати цей час. А так взагалі все нормально".

Що ж до утримання фігури, то тут в Аліни є деякі складнощі.

"Коли готую – то це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, у мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки. А їсти мені не можна. Тому я стараюсь замовляти їжу з обмеженням калорій, щоб не гладшати", - зізналася співачка.

У своєму Instagram Гросу виклала вже кілька рецептів зовсім недієтичних страв

Фото з Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Озброєна Гросу в новому кліпі покохалася в ретроавтівці

Гросу блиснула цицями на ТБ і розказала про вбрання "з перчинкою"

Гросу показала пишне декольте з обкладинки і заявила, що пластика їй не потрібна