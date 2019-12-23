Гросу блиснула цицями на ТБ і розказала про вбрання "з перчинкою"

Співачку Аліну Гросу спіткав конфуз під час телезйомок: від інтенсивних танців груди 24-річної зірки вистрибнули з плаття.

Вона сама показала цей епік-фейл у Instagram, цнотливо прикривши соски.

Аліна показала глядачам більше, ніж збиралася

А за лаштунками зйомок на каналі "Україна" зірка встигла розповісти про догляд за собою, любов до олів'є та зміни стилю.

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"Я до косметолога ходжу раз на рік – на чистку, ну якось мені лінь, якщо чесно. Мене намагалися привчити кремом користуватися – мама каже, мовляв, пора... Єдине, що я можу зробити – маску з соку алое. Іноді макіяж пересушує шкіру, тож, це єдине, що я використовую, щоб зволожити обличчя", – зізналася Аліна.

Співачка захопилася танцями

Гросу, яка цього року вийшла заміж за ревнивого чоловіка, розказала, чому тепер надає перевагу стриманішим вбранням. І це не тому, що вона могла погладшати.

"Я взагалі дуже люблю олів’є, але не їла його років зо два, тому що він дуже калорійний. А я намагаюся багато не їсти, це дуже позначається на фігурі. І алкоголь не люблю, до речі. А мої наряди підбираються спільними зусиллями стилістів і дизайнерів. Зараз мені ближче щось класичне, довгі елегантні сукні... Але все під настрій", - запевнила артистка.

Аліна каже, що не робила пластики , та й у косметолога буває раз на рік

"Чому наряди стали закритими? Це все заміжжя! Хоча наряди наче класичні, але... з перчинкою. Все одно вирізи є! І є такі фотографії, які ще не опубліковані, але обов’язково їх покажу. Чоловік не проти. Мені хочеться бути різною – і провокаційною, і елегантною, ось і все", – наголосила вона.

Нагадаємо, Аліна та її чоловік Олександр уже визначилися, скільки діточок вони заведуть.

Фото з Instagram Гросу

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