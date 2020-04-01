Жарт або ні? Гросу заінтригувала позитивним тестом на вагітність
Середа, 1 квітня 2020, 17:14
Співачка Аліна Гросу, яка минулого літа вийшла заміж за свого коханого Олександра, чекає на первістка. Але це не точно.
1-го квітня, тобто у День дурня 24-річна артистка продемонструвала у Instagram позитивний, із двома смужками тест.
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Надурила Гросу шанувальників, чи її та Олександра справді можна вітати, стане зрозуміло згодом.
Нагадаємо, Аліна не приховувала, що хоче дітей і планує народити трьох.
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