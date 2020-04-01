Жарт або ні? Гросу заінтригувала позитивним тестом на вагітність

Співачка Аліна Гросу, яка минулого літа вийшла заміж за свого коханого Олександра, чекає на первістка. Але це не точно.

1-го квітня, тобто у День дурня 24-річна артистка продемонструвала у Instagram позитивний, із двома смужками тест.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы сами в шоке🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))) Публикация от GROSU (@alina_grosu) 1 Апр 2020 в 6:39 PDT

Надурила Гросу шанувальників, чи її та Олександра справді можна вітати, стане зрозуміло згодом.

Нагадаємо, Аліна не приховувала, що хоче дітей і планує народити трьох.

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