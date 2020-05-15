Дворічна онука Сумської взялася за ніж і зготувала морозиво. ВІДЕО
П'ятниця, 15 травня 2020, 13:05
Двічі мама, актриса Антоніна Паперна виховує старшу дочку Єву самостійною та хазяйновитою.
У свої неповні три рочки онука Ольги Сумської вже вправно орудує ножем та майже сама готує морозиво.
Принаймні це так виглядає на відео, яким Тоня поділилася у мережі.
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Нагадаємо, нещодавно Паперна і Яглич стали батьками вдруге. Судячи за все, у пари народився син, але його ім'я поки не оголошували.
Фото з Instagram
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