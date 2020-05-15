Дворічна онука Сумської взялася за ніж і зготувала морозиво. ВІДЕО

Двічі мама, актриса Антоніна Паперна виховує старшу дочку Єву самостійною та хазяйновитою.

У свої неповні три рочки онука Ольги Сумської вже вправно орудує ножем та майже сама готує морозиво.

Принаймні це так виглядає на відео, яким Тоня поділилася у мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Homemade ice cream with my little chef 🍨 Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 14 Май 2020 в 8:19 PDT

Нагадаємо, нещодавно Паперна і Яглич стали батьками вдруге. Судячи за все, у пари народився син, але його ім'я поки не оголошували.

Фото з Instagram