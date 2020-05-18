На жаль, не "Лаша тумбай": визначено найкращу пісню в історії Євробачення

Найкращою піснею за понад 60-річну історію існування конкурсу Євробачення визнали "Waterloo" гурту ABBA. Із нею шведський квартет переміг у 1974-му році у Брайтоні.

Саме за цю композицію віддали найбільше голосів глядачі BBC.

У шортлісті були, зокрема, Вєрка Сердючка з її "Dancing Lasha Tumbai" 2007-го року, пампушка Нетта Барзілай із "Toy", яка перемогла в 2018-му, "Rise Like A Phoenix" Кончіти Вурст та "Fairytale" Александра Рибака.

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Нагадаємо, в 2021-му році Євробачення таки відбудеться в Роттердамі. Україну представлятиме гурт Go_A, але вже не з піснею "Соловей", із якою переміг у цьогорічному Нацвідборі.

Фото з Instagram Євробачення