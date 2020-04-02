Белла Хадід у жакеті на голе тіло наробила сексі-ФОТО в спальні
Четвер, 2 квітня 2020, 14:45
Американська модель Белла Хадід на карантині, схоже, вже дуже скучила за сміливими фотосесіями. І оскільки модні фотографи зараз ніяк не можуть прийти до Белли, вона впоралася сама.
Цілу серію пікантних світлин, яку вона назвала "Дівчина і її улюблений жакет", красуня виклала у Instagram.
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Нагадаємо, Беллу в мережі часом критикують за те, що вона надто худенька, але карантин це виправить.
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