Белла Хадід у жакеті на голе тіло наробила сексі-ФОТО в спальні

Американська модель Белла Хадід на карантині, схоже, вже дуже скучила за сміливими фотосесіями. І оскільки модні фотографи зараз ніяк не можуть прийти до Белли, вона впоралася сама.

Цілу серію пікантних світлин, яку вона назвала "Дівчина і її улюблений жакет", красуня виклала у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid) 1 Апр 2020 в 12:06 PDT

Нагадаємо, Беллу в мережі часом критикують за те, що вона надто худенька, але карантин це виправить.

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