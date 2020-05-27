Де труси? Ярославська заінтригувала голим тілом з-під плаща. ФОТО

Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина, яка проводить карантин в Україні, пожалілася на холодний травень.

Для більшої переконливості своїх слів жінка виклала нові фото – у тренчі на майже голе тіло.

На одній зі світлин Марина показує стегно у тому місці де мають бути трусики. Але на фото їх не видно.

"Здається, що стильний пляжний лук у цьому році буде виглядати саме так", - пожартувала Ярославська.

Марина вирішила заінтригувати відсутністю трусиків під плащем. Зазвичай так роблять зірки на червоних доріжках

"Коли в душі п'єш коктейль на пляжі, але у погоди за вікном свої плани", - поскаржилася на холодний травень Марина

Нагадаємо, до карантину Ярославська встигла скупатися в найвищому у світі басейні та попозувати в купальнику на Балі.

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