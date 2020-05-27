Де труси? Ярославська заінтригувала голим тілом з-під плаща. ФОТО
Середа, 27 травня 2020, 09:28
Дружина харківського олігарха Олександра Ярославського, Марина, яка проводить карантин в Україні, пожалілася на холодний травень.
Для більшої переконливості своїх слів жінка виклала нові фото – у тренчі на майже голе тіло.
На одній зі світлин Марина показує стегно у тому місці де мають бути трусики. Але на фото їх не видно.
"Здається, що стильний пляжний лук у цьому році буде виглядати саме так", - пожартувала Ярославська.
Нагадаємо, до карантину Ярославська встигла скупатися в найвищому у світі басейні та попозувати в купальнику на Балі.
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