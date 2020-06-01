Кароль з голим животом поскакала від радощів через онлайн-премію

1 червня 2020, 09:45

В останній день травня співачка Тіна Кароль вбралася у чорну сукню з великим вирізом на животі, аби посвітити спортивним пресом під час вручення музичної премії "Золота Жар-Птиця".

Церемонія відбувалася в онлайн-форматі, тому Тіна красувалася перед камерою ноутбука.

А коли вони з колегою Юлією Саніною виграли у номінації "Балада року" за пісню "Вільна", Тіна стрибала від радощів, не стримуючи себе.

 
Схоже, під час карантину прес Кароль став ще рельєфнішим
 
І не дивно, бо співачка активно тренувалася вдома 
 
Тіна щиро раділа виграшу

Нагадаємо, нещодавно Кароль з сином підкорили найвищу точку країни.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів