Кароль з голим животом поскакала від радощів через онлайн-премію
1 червня 2020, 09:45
В останній день травня співачка Тіна Кароль вбралася у чорну сукню з великим вирізом на животі, аби посвітити спортивним пресом під час вручення музичної премії "Золота Жар-Птиця".
Церемонія відбувалася в онлайн-форматі, тому Тіна красувалася перед камерою ноутбука.
А коли вони з колегою Юлією Саніною виграли у номінації "Балада року" за пісню "Вільна", Тіна стрибала від радощів, не стримуючи себе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пісня Тіни Кароль «Вільна», яку вона виконала разом з Юлією Саніною перемогла в номінації «Балада року» на премії «Золота Жар-птиця»! #тинакароль
Нагадаємо, нещодавно Кароль з сином підкорили найвищу точку країни.
Приєднуйтесь до дискусії